مقتل اربعة متظاهرين واعتقال اكثر من 50 شخصاً في احداث اقتحام الكونغرس

2021/01/07 | 11:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة واشنطن مقتل 4 أشخاص، واعتقال 52 آخرين في أحداث اقتحام الكونغرس.ورفض الكونغرس الأميركي الاعتراض الذي قدّمه مشرّعون جمهوريون على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في ولاية أريزونا، في تصويت جرى في وقت متأخر من ليل الأربعاء … Readmore

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