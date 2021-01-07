الاقليم يمدد إغلاق المدارس

2021/01/07 | 11:46 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- اربيل مددت حكومة اقليم كردستان العراق بعد مشاوراتها مع وزارة الصحة فترة اغلاق المدارس الى 16 يناير الجاري وذلك للحفاظ على سلامة الجميع.وقال المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان جوتيار عادل، “بسبب الوضع الراهن لفيروس كورونا وظهور سلالة جديدة من الفيروس، قُرر الالتزام بالقرارات التالية التي أصدرت: دولم صفوف 1و 2 وصف 12 …

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