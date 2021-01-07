2021/01/07 | 11:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..كشفت عضو لجنة الخدمات النيابية منار عبد المطلب، الخميس، عن وجود مايقارب نحو 10 ترليون دينار عراقي مديونية بذمة شركات الهاتف النقال.وقالت عبد المطلب في تصريح لـ/المعلومة/، “إننا نستغرب رفض الحكومة قبول الدعوى ضد شركات الهاتف النقال”، مبينا أن “ما يقارب نحو 10 ترليون دينار عراقي كمديونية بذمة الشركات تمتنع عن دفعها لخزينة الدولة”.وأضافت، ان “استخدام واردات الاتصالات بالشكل الصحيح سيوفر عائدات تعادل عائدات النفط”.ولفتت عبد المطلب إلى أن “الحكومة تقف مع الشركات الهاتف ضد شعبها لسرقة أمواله”، مؤكدة أن “عائدات الاتصالات تكفي لسد جزء من العجز في الموازنة”.وكان النائب عدي الشعلان اتهم في وقت سابق، كتلا وزعامات سياسية بدعم شركات الهاتف النقال في البلاد، مشيرا إلى أن تلك الشركات لاتزال تتعامل بالدولار في خدماتها.



انتهى/25ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تكشف عن ارقام مهولة لمديونيات شركات الهاتف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تكشف عن ارقام مهولة لمديونيات شركات الهاتف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).