2021/01/07 | 11:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,(أ ف ب) – الزمان أعلن قائد شرطة واشنطن أنّ المرأة التي قتلت إثر اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مقرّ الكونغرس في واشنطن الأربعاء، أصيبت برصاص شرطة الكابيتول.وقالت الاذاعات المحلية ان عدد القتلى في الاقتحام اربعة اشخاص وبعض الجرحى .ووفقاً لوسائل إعلام أميركية فإنّ القتيلة تدعى آشلي بابيت وهي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربعة قتلى في عملية اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربعة قتلى في عملية اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).