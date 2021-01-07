شاجون لحماية شباك القوة الجوية

2021/01/07 | 11:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عباس فرج مدرب نادي "سيروان نوى" لكرة الصالات النسائية، يوم الخميس، انتقال اللاعبة شاخوان جبار الى صفوف فريق القوة الجوية.

واوضح فرج، في تصريح خاص لـ PUKmedia: ان اللاعبة شاجوان انتقلت رسميا الى صفوف القوة الجوية وستشارك في مباريات الدوري العراقي التي تنطلق قريبا.

يشار الى ان اللاعبة شاجوان جبار من مواليد 1999، وتعتبر من حراس المرمى المتميزات اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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