2021/01/07 | 11:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق الكونغرس الامريكي على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الامريكية.

وحصل بايدن على اكثر من 270 صوتا في المجمع الانتخابي وهو ما يضمن له ان يكون الرئيس الامريكي المقبل.

يتبع...

PUKmedia / وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكونغرس يصادق على فوز بايدن ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكونغرس يصادق على فوز بايدن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).