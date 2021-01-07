كربلاء :العتبة الحسينية تطور مهارات منتسبيها في كتابة واعداد الكتب الرسمية والمخاطبات الإدارية

2021/01/07 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت العتبة الحسينية المقدسة دورة في

تطوير مهارات فن الكتابة واعداد الكتب

الرسمية

وقال مسؤول اعلام العتبة الحسينية علي

شبر الحسيني لوكالة نون الخبرية ان شعبة

دار اللغة العربية في قسم النشاطات

العامة

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