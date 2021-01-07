بين اولاد.. مقتل واصابة اربعة اشخاص بمشاجرة في بغداد

2021/01/07 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، بأن اربعة

اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بمشاجرة في

بغداد.

وقال المصدر، ان "مشاجرة بين اولاد عم

تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن

منطقة الدولعي ما اسفر عن مقتل شخصين

واصابة اث

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