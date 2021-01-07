جيشنا الباسل يحتفل بمرور قرن على تأسيسه وسط تحديات خطيرة تواجه البلاد

2021/01/07 | 12:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: لن نسمح أن يتحول العراق إلى ساحة لتصفيات بغداد ـ الصباح الجديد:أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، انسحاب أكثر من نصف القوات الأميركية المتواجدة في العراق خلال الايام المقبلة وفيما اشار الى ان سنة 2021، ستكون عام الإنجاز العراقي، اكد عدم السماح بتحويل ارض البلاد الى ساحة لتصفية الحسابات بين الدولوقال الكاظمي في كلمة ...

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