لجنة الاقتصاد تطمئن الموظفين: اجماع نيابي برفض استقطاعات الرواتب

2021/01/07 | 12:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن العراق يحتاج لـ 62 مليار دولار لتأمين احتياجاته الضرورية بغداد – وعد الشمري:كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان، أمس الاربعاء، عن اجماع نيابي برفض استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين، مشددة على أن البلاد تحتاج سنوياً لنحو 62 مليار دولار لتأمين احتياجاتها الضرورية، مبينة أن السيطرة على المنافذ الحدودية ستوفر للخزينة نحو 12 مليار دولار ...

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