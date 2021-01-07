نواب من كتلة الجيل الجديد يتعرضون لضرب مبرح من نواب الديمقراطي

2021/01/07 | 12:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية – عباس اركوازي:تعرض نواب عن كتلة حراك الجيل الجديد الى اعتداء من قبل نواب الحزب الديمقراطي خلال جلسة استثنائية عقدها برلمان كردستان، امس الاربعاء للتصويت على مرشح الحزب الديمقراطي لشغل وزارة النفط في حكومة الاقليم.وشهدت الجلسة التي صوت فيها 81 نائباً من اصل 111 عضوا لصالح وزير الثروات الطبيعية مشادات كلامية ونقاشا حادا من ...

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