2021/01/07 | 12:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديمقراطي الكوردستاني يحذرُّ من اقتتال بمحافظة عراقية بإجراء الانتخابات في موعدها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/07 | 12:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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