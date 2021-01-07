الأمم المتحدة تعلق بشأن الأحداث التي وقعت بمقر الكونغرس الأميركي

2021/01/07 | 12:06 - المصدر: NRT عربية

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احتجاجات واشنطن

فوتو: ارشيف

منذ 4 دقیقة

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عبرت الأمم المتحدة، عن أسفها للفوضى التي وقعت في العاصمة الأميركية واشنطن، مشددة على أهمية أن يدعو القادة السياسيون مؤيديهم بالامتناع عن العنف.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان اليوم، 7 كانون الثاني 2021، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، يشعر بالحزن إزاء الأحداث التي وقعت اليوم بمقر الكونغرس الأميركي في العاصمة واشنطن".

وشدد على "أهمية أن يؤكد القادة السياسيون، في مثل هذه الظروف، لمؤيديهم الحاجة للامتناع عن العنف واحترام العمليات السياسية وسيادة القانون".

من جانبه أدان الاتحاد البرلماني الدولي ومجتمع البرلمانيين بشدة "أعمال العنف والاعتداء" من قبل متظاهرين على مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس، حيث شدد على "ضرورة حماية هذا الحصن الديمقراطي وممثلي الشعب الأميركي".

وأدان رئيس الاتحاد دوارتيه باتشيكو، هذه "المحاولة لانتهاك النظام الدستوري والديمقراطي للولايات المتحدة".

فيما استنكر الأمين العام للاتحاد مارتن تشانغونغ، أنباء وقوع أعمال عنف في مبنى الكونغرس، وقال "إنه اعتداء غير مقبول ومشين على الديمقراطية وممثليها".

كما أعرب رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، في تغريدة على "تويتر" عن حزنه وقلقه بشأن التطورات التي وقعت ليلة أمس في مقر الكونغرس.

وقال إن "الولايات المتحدة هي إحدى أكبر الديمقراطيات في العالم، وأنا مؤمن بأن السلام واحترام العمليات الديمقراطية سيسودان في البلد المضيف لنا في هذا الوقت الحرج".

يأتي ذلك بعد أحداث الشغب التي شهدها مقر الكونغرس ليل الأربعاء، حيث اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن.

ر.إ

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