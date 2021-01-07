الكونغرس يصادق رسميا على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية

2021/01/07 | 12:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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صادق الكونغرس الأمريكي رسميا، الخميس، على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالت من شهر تشرين الثاني الماضي.

وصدق الكونغرس على فوز بايدن بانتخابات الرئاسة بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، موافقة الكونغرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي، مما يمهد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في الـ20 من كانون الثاني الجاري.

وشهدت العاصمة الأميركية واشنطن، ليلة غير مسبوقة بعد قيام المئات من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، باقتحام الحواجز الأمنية لمبنى الكونغرس والاشتباك مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فان اقتحام مبنى الكونغرس جاء بالتزامن مع جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب للمصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، حيث أظهرت مقاطع فيديو عددا من أنصار ترمب، وهم يفتحون مطافئ حريق باتجاه عناصر الشرطة ويشتبكون معهم داخل مبنى الكونغرس، الذي تم إغلاقه والأعضاء بداخله فيما نشبت اشتباكات عنيفة بين أنصار ترمب والشرطة.

وأذيع إعلان بذلك داخل المبنى أثناء اجتماع النواب للتصويت على تأكيد فوز جو بايدن بالرئاسة، وبسبب "تهديد أمني خارجي" منع دخول أو خروج أي شخص من مجمع الكابيتول، بحسب الإعلان.

وحطم المحتجون حواجز معدنية عند الدرجات السفلى للمبنى، وتصدت لهم الشرطة مرتدية زي مكافحة الشغب، وحاول البعض الاندفاع عبر صف الشرطيين الذين أطلقوا رذاذ الفلفل على الحشد، وهتف البعض وسط الحشد "خونة".

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن السلطات الفيدرالية خططت للتعامل مع الاحتجاجات أمام مقر الكونغرس بحضور أمني صغير نسبيا، وهو ما أسفر عن اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترمب بسهولة، وعمت الفوضى مبنى الكونغرس، بعدما كرر ترمب خلال حديثه أمام الآلاف من أنصاره قرب البيت الأبيض، مزاعمه التي لا سند لها بسرقة الانتخابات منه بسبب تزوير ومخالفات على نطاق واسع.

وقال ترمب، لأنصاره إنه ينبغي لهم التوجه صوب مبنى الكونغرس للتعبير عن غضبهم بشأن عملية التصويت والضغط على المسؤولين المنتخبين لرفض النتائج، وحثهم على "القتال".

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