الكونغرس يصادق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية

2021/01/07 | 12:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

صادق الكونغرس الأمريكي، الخميس على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي وهو الحد المطلوب للمرشح للفوز بسباق الرئاسة الأمريكية.

وانتهت عمليات المصادقة على نتائج المجمع الانتخابي حيث يتقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.

أما في الولايات التي قدم فيها مشرعون اعتراضا على فوز ترامب، فكانت كالآتي:

- بنسلفانيا: رفض مجلس النواب اعتراضا قدمه نائب وسيناتور من الحزب الجمهوري لنتيجة أصوات المجمع الانتخابي بتصويت 92-7، بانتظار تصويت مجلس الشيوخ.

- أريزونا: رفض الكونغرس اعتراضا قدمه سيناتور ونائب من الحزب الجمهوري بنتيجة 93-6 في حين رفض مجلس الشيوخ هذا الاعتراض بنتيجة 303-121.

المصدر: CNN

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