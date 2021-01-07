2021/01/07 | 12:07 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء: الاعفاء الأمريكي للعراق من العقوبات سيساعد على تحسين الطاقة

أكدت وزارة الكهرباء، الخميس، أن الحكومة جادة باتخاذ مجموعة من الخطوات لتحسين قطاع الطاقة، مبينةً أنها ماضية فعلياً بمشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار.



عدت الاعفاء الأمريكي للعراق من العقوبات عامل في تحسين الطاقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، بحسب الإعلام الرسمي، إن "الحكومة والوزارة جادتان باتخاذ مجموعة من الخطوات تؤكد أن الحكومة عازمة على تأهيل حقول الغاز وضمان الخطة الوقودية، أضافة إلى أن هناك عزماً على تنويع مصادر الطاقة، وبالتالي اعتماد الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية، وتدوير النفايات، وطاقة الرياح".

وأضاف أن "الوزارة ماضية فعلياً بمشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار سواء مع الخليج او مع المملك الأردنية الهاشمية او مع تركيا، بموجب هذه الدفعات التي تحتاج إلى سقوف زمنية وفق مراحل العمل، اقتنع الجانب الأميركي أن يمدد إعفاء العراق لمدة 90 يوماً أضافية".

وأشار إلى أن "الإعفاء الأميركي سيكون عنصراً يساعد العراق في أن يستكمل البنى التحتية، ويعود وضع الطاقة".

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