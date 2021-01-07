خبير قانوني يوضح {للفرات نيوز} إمكانية تنفيذ مذكرة القبض على ترامب

2021/01/07 | 12:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضح الخبير القانوني، طارق حرب، مدى إمكانية تنفيذ مذكرى القبض الصادرة من محكمة عراقية بحق الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

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