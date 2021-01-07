القبض على متهم عذب وقتل صديقه في الطوز

2021/01/07 | 12:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، القاء القبض على متهم عذب صديقه وقتله في قضاء الطوز.

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