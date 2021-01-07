أول تعليق من ترامب على تصديق الكونغرس فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية

2021/01/07 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

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علّق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الخميس (7 كانون الثاني 2021) على مصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن بالفوز في الانتخابات.

وقال ترامب في بيان، له عقب تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات: "حتى لو أخالف نتيجة الانتخابات سيكون هناك انتقال قانوني للسلطة في 20 يناير الحالي".

يتبع .



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