القبض على متهم عذب وقتل صديقهُ في طوز خورماتو

2021/01/07 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الخميس (7 كانون الثاني 2021)، القبض على متهم عذّب وقتل أحد أصدقائه في كركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وردت معلومات تفيد بوجود جثة مجهولة الهوية مرمية في الضفة الجنوبية لنهر اقصو تعود لصبي يتراوح عمره بين (13-14)، سنة مع وجود اثار طعنات آلة حادة".

وأضافت، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات والمتمثلة بقسم استخبارات الرد السريع التابع لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية".

وتابع بيان الوكالة، أنه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القاء القبض على المتهم مرتكب الجريمة وهو صديق المجني عليه والذي اعترف قيامه بجريمته".

وأشارت إلى أنه "تم تدوين اقواله بالاعتراف وتوقيفه وفق احكام المادة (406) حسب قرار قاضي التحقيق".

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