الخبير القانوني طارق حرب يوضح بخصوص إصدار مذكرة قبض على ترامب من محكمة عراقية

2021/01/07 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علّق الخبير القانوني العراقي، طارق حرب، الخميس (7 كانون الثاني 2021)، على إصدار محكمة تحقيق الرصافة أمر قبض بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال حرب في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مذكرة القبض بحق ترامب تتوافق مع القانون وهي طريقة للتضييق على المتهم للحضور أمام المحكمة، وصدرت لعدم حضور المتهم والمثول امام القضاء".

وأضاف، أنه "بالرغم من تمتع رئيس الولايات المتحدة واي رئيس بالعالم بحصانة وفقاً لاتفاقية جنيف، الا ان الاجراء المتخذ من القضاء العراقي كان لابد منه".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محكمة تحقيق الرصافة، في بغداد، إصدار مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقالت المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد ان دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال ‏نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقه اقوال المدعين بالحق الشخصي ‏من افراد عائلته صباح يوم 7 كانون الثاني 2021 واكتمال اجراءات التحقيق الابتدائي".

وأضافت، أنه "تقرر ‏اصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب على ‏وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ وسوف تستمر اجراءات التحقيق ‏لمعرفة المشتركين الاخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين او الاجانب".‏

وكان مجلس القضاء قد أصدر يوم الاثنين الماضي، بياناً بشأن التحقيق في اغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس ورفاقه، قرب مطار بغداد بداية العام الحالي.

وقال مشرف المركز الإعلامي للمجلس حيدر علي نوري، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القضاء العراقي قطع مرحلة متقدمة في التحقيق بالحادث بغية انجازه على أتم وجه".

وأضاف، ان "محكمة التحقيق المختصة قطعت مراحل متقدمة في التحقيق واستكملت جوانبه كافة، إذ تم جمع الادلة من خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والاستماع الى شهادات شهود الحادث من موظفي مطار بغداد الدولي ومنتسبي الأجهزة الأمنية فيه".

وأشار إلى أنه "تم تدوين أقوال المسؤولين في مطار بغداد الدولي وبعض منتسبي شركة G4S المتواجدين في موقع الحادث بتاريخ حدوثه، وأقوال الممثل القانوني لوزارة الخارجية العراقية والممثل القانوني لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد الذي طلب الشكوى بحق كل من يثبت ارتكابه للجريمة أو تورطه فيها نيابة عن ذوي الشهداء".

وتابع البيان، أنه "تم الاطلاع على ما توصلت اليه اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الامر الديواني لمكتب رئيس الوزراء في 8 /1 /2020 العاملة تحت اشراف قاضي التحقيق المختص، وعلى المقاطع الفيديوية التي تتضمن بيانات رسمية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتهية ولايته دونالد ترمب التي تبين بأنه اصدر الأمر بتنفيذ تلك الجريمة".

وأشار إلى أن "الايام القادمة ستشهد صدور قرارات قضائية مناسبة بحق المتهمين والمتورطين بحادثة الاغتيال حالما يتم اكتمال اجراءات التحقيق استناداً لما أوضحه قاضي التحقيق المختص في محكمة التحقيق المركزية التي تتولى التحقيق في هذه القضية".

وفي الثالث من شهر كانون الثاني الماضي، أقدمت طائرات مسيرة، على استهداف موكب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيأة الحشد ابو مهدي المهندس، ورفاقهما قرب مطار بغداد الدولي.

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