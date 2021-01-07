عاجل.. الكونغرس يصادق رسميا على فوز بايدن في انتخابات الرئاسة

2021/01/07 | 12:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

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