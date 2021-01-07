2021/01/07 | 12:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت محكمة تحقيق الرصافة في بغداد، اليوم الخميس، إصدار مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.وقالت المحكمة، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة إنه “بعد ان دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال ‏نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقه اقوال المدعين بالحق …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق ترامب) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).