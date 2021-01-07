فتح تحقيق في وفاة امرأة إثر إصابتها بالرصاص داخل الكونغرس

2021/01/07 | 12:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الشرطة الأمريكية وفاة امرأة متأثرة بإصابتها بالرصاص في مبنى الكونغرس الأربعاء؛ إثر اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مقر الكونغرس في واشنطن.وقالت المتحدثة باسم الشرطة، ألينا غيرتس، إن الجريحة توفيت، في حين اكتفى قائد شرطة العاصمة الفدرالية روبرت كونتي بالقول، خلال مؤتمر صحفي، إن تحقيقا فتح لتحديد ملابسات إصابة المرأة بالرصاص.

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