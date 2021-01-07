الشروع باعمار جسر الثرثار بعد خروجه عن الخدمة غرب الموصل

2021/01/07 | 12:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلن مدير طرق وجسور محافظة نينوى عبد الستار الحبو عن الشروع باعادة اعمار وتاهيل جسر الثرثار بعد خروجه عن الخدمة آبان العمليات العسكرية غرب الموصل.وقال الحبو للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان"الفرق الهندسية شرعت باعمار جسر الثرثار بالكامل والذي خرج عن الخدمة لمدة لاتقل عن ثلاثة اعوام بعد تعرضه لقصف ابان سيطرة داعش في ناحية عبطة 60كم غرب الموصل".واضاف ان"الكوادر الهندسية باشرت باعمار الجسر بعد انتهاء رفع الانقاض منه وبمدة عمل قدرت ب(عشرة )اشهر "لافتا الى ان "مبالغ اعمار الجسر صرفت من المبالغ التي تم صرفها مؤخرامن الحكومة الاتحادية لاعادة البناء والاستقرار في محافظة نينوى "/انتهى

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