محور المقاومة بات أكثر حماسا بعد جريمة اغتيال الشهيد سليماني

2021/01/07 | 12:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران (العالم) 2021.01.07 – أكد الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي أن محور المقاومة أصبح أكثر...

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