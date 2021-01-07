القوات العراقية تقبض على إرهابي من (داعش) في بغداد

2021/01/07 | 12:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت القوات العراقية القبض اليوم الخميس على إرهابي من تنظيم “داعش” في العاصمة بغداد....

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