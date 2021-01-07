محكمة عراقیة  تصدر مذكرة قبض بحق ‏ترامب‎ ‎

2021/01/07 | 12:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة عراقية مذكرة قبض بحق الرئيس الاميركي دونالد ترامب لتورطه في اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقه....

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