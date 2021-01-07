الاقتصاد النيابية: الفقر سيرتفع الى 40% اذا خفضت رواتب الموظفين

2021/01/07 | 12:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..اكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب ندى شاكر، الخميس، بان الفقر سيرتفع ال 40% في العراق اذا خفضت رواتب الموظفين.وقالت شاكر في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” خفض رواتب الموظفين البسطاء في العراق ستكون له تداعيات قاسية على المجتمع بشكل عام لان بالاساس رواتبهم محدودة لايمكنها ان تغطي تكاليف المعيشة خاصة وان رفع سعر الدولار قادة ال ضعف القوة الشرائية للرواتب بسبب ارتفاع الاسعار لكل المواد وخاصة الغذائية”.واضافت شاكر، أن ” من تداعيات خفض الرواتب هي رفع نسب الفساد في دوائر الدولة بالاضافة الى ارتفاع معدلات الطلاق والمخدرات والارهاب لان الفقر تداعيات خطيرو جدا على المجتمع معتبرا خفض الرواتب هو تفكيك للمجتمع العراقي من خلال تداعياته على شرائح واسعة وخاصة البسطاء والفقراء”.وكانت الحكومة ارسلت قبل اكثر من اسبوع موازنة 2021 الى مجلس النواب والتي تضمنت فقرة فرض ضريبة استقطاع على رواتب الموظفين”.انتهى 25 ف

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