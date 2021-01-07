العلاقات التركية الاسرائيلية: مصالح عميقة وتوتر فوق السطح - نهاد ابو غوش

2021/01/07 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش العلاقات التركية الإسرائيلية: مصالح عميقة وتوتّر فوق السطحنهاد أبو غوش*حسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجدل بشأن علاقات بلاده بإسرائيل، وأقر في تصريحات علنية، ومفاجئة للبعض، بتاريخ 25/12/2020- وكان خارجا من صلاة الجمعة- أن بلاده ترغب في تحسين علاقاتها بإسرائيل، منتقدا السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ومحمّلا المسؤولين في أعلى هرم السلطة السياسية في إسرائيل مسؤولية تردي العلاقا ......





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