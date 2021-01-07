روسيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/01/07 | 12:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 23541 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 4817 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3332142 إصابة.وجاء في بيان مقر العمليات: “تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 23541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 3332142”.وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 4817، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 3005، فيما سجلت ضواحي موسكو 1228 حالة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وتابع المقر في بيانه: “غادر 23729 شخصا المستشفى خلال الـ24 ساعة […]

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