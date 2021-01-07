مصرفي سابق في “غولدمان ساكس” رئيساً مقبلاً لـ”بي بي سي”

2021/01/07 | 12:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء أن المصرفي السابق في مصرف “غولدمان ساكس” ريتشارد شارب اختير ليكون الرئيس المقبل لمجموعة الإذاعة والتلفزيون الحكومية “بي بي سي”.وأكد وزير الثقافة أوليفر دودن في بيان أن ريتشارد شارب هو المرشح “المفضل” للحكومة، بعدما كانت الصحافة كشفت عن تعيينه رئيساً مقبلاً لـ”بي بي سي”.ومن […]

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