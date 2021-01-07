صدمة في أميركا والعالم بعد اجتياح أنصار ترامب الكونغرس.. صورة مثيرة في مكتب بيلوسي

2021/01/07 | 12:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أثارت صور اقتحام أنصار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول خلال جلسة للكونغرس للمصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة، صدمة بين العديد من الأميركيين وفي العالم، نتيجة الفوضى غير المسبوقة وأعمال العنف التي رافقتها ضد أبرز رموز الديموقراطية الأميركية.واستأنف النواب وأعضاء مجلس الشيوخ جلستهم المشتركة بعد توقف […]

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