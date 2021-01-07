بالوثيقة.. البرلمان يحدد السبت المقبل موعداً لمناقشة موازنة 2021

2021/01/07 | 12:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حدد مجلس النواب يوم السبت المقبل، موعداً لمناقشة موازنة 2021.

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