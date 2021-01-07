تمديد حالة الطوارئ في واشنطن على خلفية أحداث الكونغرس

2021/01/07 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت عمدة واشنطن موريل باوزر، قرارا بتمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.

وجاء قرار التمديد على خلفية اعمال العنف التي رافقت محاولة أنصار الرئيس دونالد ترمب اقتحام مبنى الكونغرس، وقيامهم بقذف مواد كيميائية قبل أن تتمكن قوى الامن من إخراج المحتجين، مما اسفر عن وقوع العديد من الوفيات والاصابات.

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