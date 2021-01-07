روحاني .. يعلق على الاحتجاجات التي شهدها مبنى الكونكرس الاميركي

2021/01/07 | 12:25 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس/

نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، الخميس ، تصريحات روحاني الذي قال إن "ما رأيناه في الولايات المتحدة الليلة الماضية أظهر مدى فشل الديمقراطية الغربية"، مضيفا أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجل شعبوي جاء وشوه سمعة بلاده".

وأكد روحاني أن "ترامب أضر بعلاقات بلاده مع جميع الدول، ووجه ضربات قاس...

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