ريزان شيخ دلير: ضرورة تنفيد المادة 23 لقانون مفوضية الانتخابات

2021/01/07 | 12:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت النائبتان جوان احسان وریزان شیخ دلیر يوم الخميس، بمكتب السليمانية لمجلس النواب، عدد من موظفي المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات .

واوضحت النائب ريزان شيخ دلير لـPUKmedia: ان اللقاء بحث تعيين الموظفين العاملين بعقود لدى المفوضية العلياالمتسقلة للإنتخابات، كما تم التأكيد على ضرورة تنفيذ المادة (23) من قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات العراقية.

واضافت: ان الجهود ستتواصل لتحقيق مطالب الموظفين وبالاخص من خلال اللجان البرلمانية المعنية.

PUKmedia خاص

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