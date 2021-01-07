2021/01/07 | 12:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدد مجلس النواب، اليوم الخميس، موعد القراءة الاولى لقانون الموازنة العامة لسنة 2021.وحصل “عراقي نيوز”، على نسخة من جدول اعمال الجلسة 33 لمجلس النواب، والتي ستعقد في التاسع من كانون الثاني 2021، الساعة الخامسة مساءً.وبحسب الوثيقة، فأن الجلسة ستخصص للقراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021، والمتكون من 58 مادة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



جدول أعمال جلسة البرلمان السبت عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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