ارتفاع اسعار النفط العالمية بعد احداث الكونغرس الامريكي وانخفاض المخزونات الامريكية

2021/01/07 | 12:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مع اتفاق السعودية ، أكبر مصدر في العالم ، من جانب واحد على خفض الإنتاج خلال الشهرين المقبلين ومع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.لم يتضح على الفور كيف سيؤثر اقتحام مؤيدي الرئيس دونالد ترامب ل‍مبنى … Readmore

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