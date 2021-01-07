تويتر وفيسبوك يعلقان حسابات ترمب

2021/01/07 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت شركتا تويتر وفيس بوك تعليق حسابات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل مؤقت.

وأخفت شركة تويتر ثلاث تغريدات لترمب كإجراء أولي، وطالبت بحذفها، مبينة ان حساب الرئيس سيغلق لمدة اثنتي عشرة ساعة، وأن الحساب سيبقى مغلقا في حال عدم استجابة ترمب لمطالبتها بحذف التغريدات، التي تزامنت مع اعمال العنف التي قام بها أنصار الرئيس المنتهية ولايته واقتحامهم مبنى الكونغرس، ومزاعمه بشأن تزوير الانتخابات، في حين قالت شركة فيسبوك انها ستمنع صفحة ترمب من وضع منشورات لمدة أربع وعشرين ساعة، على خلفية انتهاكين اثنين لسياسة الموقع.

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