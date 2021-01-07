الكونغرس يستأنف جلسة المصادقة على انتخاب بايدن

2021/01/07 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

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استأنف الكونغرس الأميركي جلسة المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، بعد توقف دام ساعات بسبب اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب مبنى الكابيتول.

وتعليقا على اقتحام الكابيتول ندد مايك بنس نائب الرئيس، بأعمال العنف والتي وصفها باليوم المظلم، بعد قيام أنصار الرئيس ترمب بتعطيل الجلسة التي كانت مخصصة لإقرار نتيجة الانتخابات، مضيفا ان ممثلي الشعب الأميركي المنتخبون يجتمعون مرة أخرى في للدفاع عن الدستور.

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