أول تعليق من ترمب بعد مصادقة الكونغرس على فوز بايدن

2021/01/07 | 12:37 - المصدر: NRT عربية

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الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، بيانا هو الأول بعد مصادقة الكونغرس على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، بأصوات المجمع الانتخابي ليصبح بذلك رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت شبكة "بي بي سي" أن ترمب، قال في بيان نشره على صفحته بـ "فيسبوك" اليوم، 7 كانون الثاني 2021، "رغم أنني اختلف كليا مع نتيجة الانتخابات، والحقائق ظاهرة بالنسبة لي، مع ذلك سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في الـ20 من يناير."

وتابع ترمب "قلت دائما بأننا سنستمر بقتالنا لضمان أن الأصوات القانونية فقط سيتم احتسابها، في الوقت الذي يمثل هذا نهاية أعظم فترة رئاسية أولى في تاريخ الرئاسة، هذه هي البداية فقط في قتالنا لجعل أمريكا عظيمة مجددا".

يأتي ذلك بعد مصادقة الكونغرس الأميركي، الخميس على فوز جو بايدن، بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي وهو الحد المطلوب للمرشح للفوز بسباق الرئاسة الأميركية، وانتهت عمليات المصادقة على نتائج المجمع الانتخابي حيث تقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترمب الذي نال 232 صوتا.

ر.إ

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