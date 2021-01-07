نائب جمهوري: ما حصل بالكونغرس يشبه الحرب في العراق

2021/01/07 | 12:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف النائب الأميركي مايك غالغار اقتحام مؤيدي الرئيس دونالد ترمب مبنى الكونغرس بأنه يشبه حرب العراق.

وأكد النائب الجمهوري عن ولاية ويسكونسون، تعليقا على المواجهات واعمال العنف التي رافقت اقتحام مبنى الكونغرس من قبل أنصار الرئيس ترمب، أكد انه لم يشهد شيئا مماثلا منذ أيام خدمته في العراق، عندما عمل ضابط استخبارات في سلاح البحرية، مضيفا ان ما حصل جنون لم اشاهد مثل هذا منذ ارسالي الى العراق عامي الفين وسبعة والفين وثمانية.

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