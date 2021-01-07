شرطة واشنطن: المرأة التي قضت في الكابيتول أصيبت برصاص الشرطة

2021/01/07 | 12:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد شرطة واشنطن روبرت كونتي أنّ المرأة التي قتلت إثر اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب مقرّ الكونغرس في واشنطن، أصيبت برصاص شرطة الكابيتول.

ووفقاً لوسائل إعلام أميركية فإنّ القتيلة تدعى آشلي بابيت وهي من مناصري ترمب وقد أتت إلى واشنطن من سان دييغو للمشاركة في التظاهرة التي دعا ترمب أنصاره إليها للاحتجاج على هزيمته أمام جو بايدن.

وقال كونتي إن ثلاثة أشخاص آخرين، هم امرأة ورجلان، لقوا حتفهم في المنطقة المحيطة بالكابيتول، لكنه لم يذكر ما إذا كانت تلك الوفيات مرتبطة بأعمال العنف.

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