2021/01/07 | 12:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر امني: القبض على عصابة للسطو المسلح يقودها افراد من حماية نائبة سابقة عن محافظة نينوى

اعلنت قيادة شرطة نينوى ان ،مكافحة_اجرام نينوى تمكنت من القبض على أكبر عصابة للسطو المسلح في الموصل يقودها اثنان كانا يعملان بصفة "حمايات" لدى إحدى اعضاء مجلس النواب سابقاً.

وذكر المصدر ان "مكافحة الاجرام القت القبض على العصابة والبالغ عددهم (ستة ) كانوا يستخدمون عجلة واسلحة تعود ملكيتها "للنائبة السابقة"لم يذكر اسمها وقد ضُبط بحوزتهم قرابة 100 الف دولار كانوا قد سرقوها من صاحب صرافة قبل 10 ايام بعد ان اطلق احدهم النار عليه قبل فرارهم انذاك "

واضاف ان "القوات الامنية اقتادتهم بعد اجراء التحقيقات اللازمة التي اعترفوا من خلالها بتنفيذ (7 )عمليات سطو اخرى في وقت سابق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني: القبض على عصابة للسطو المسلح يقودها افراد من حماية نائبة سابقة عن محافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني: القبض على عصابة للسطو المسلح يقودها افراد من حماية نائبة سابقة عن محافظة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).