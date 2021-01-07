ترامب: سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 كانون الثاني

2021/01/07 | 12:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب انه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 كانون الثاني الحالي.

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