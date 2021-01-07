2021/01/07 | 12:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالبت النائبة هدى سجاد، اليوم الخميس، وزير النفط بالاسراع بتنفيذ السياج الامني البحري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة: اي تهديد للموانىء النفطية سيُهدد بشكل مُباشر لقمة العيش للمواطن العراقي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة: اي تهديد للموانىء النفطية سيُهدد بشكل مُباشر لقمة العيش للمواطن العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).