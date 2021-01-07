مدرب اتلتيك بلباو يقدم اعترافاً مثيراً عن ميسي

2021/01/07 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

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ظهر مارسيلينو لأول مرة أمس الأربعاء كمدرب لفريق أتلتيك بلباو في مباراة الهزيمة أمام برشلونة 3/2 على ملعبه ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأكد المدرب الخبير أن الهدف الأول الذي سجله بيدري والذي أعاد برشلونة للمباراة قام بالتسبب في ضرر وألم كبير لفريقه.

أوضح مدرب الفريق الباسكي ،" خرجنا بشيئين إيجابيين وهما أول 20 دقيقة، وكذلك رغبة الفريق في الفيام بردة فعل في نهاية المباراة".

أما عن دور ميسي في فوز الفريق الكاتالوني اعترف مارسيلينو،" قبل المباراة خطر ببالي أنني لا أتمنى أن يكون ميسي في أعلى مستوياته، لكن ميسي لم يلبي تلك الأمنية، حاولنا تقليص خطورته في بعض المواقف ولكنه كان اللاعب الأكثر تأثيراً والعامل الحاسم".

وشدد المدرب الجديد لبلباو أن،" هدفه هو تحويل أتلتيك بلباو لفريق موثوق يمكنه تحقيق النتائج والأداء مثل أول 20 دقيقة في مباراة البارسا، نريد أن نحافظ على تلك الاستمرارية في أقرب وقت ممكن".

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