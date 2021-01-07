لم توجه لهم أية تهمة.. إغلاق التحقيق بانتهاكات الجنود البريطانيين في العراق

2021/01/07 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، الخميس (7 كانون الثاني 2021)، ان المحكمة الجنايات الدولية أغلقت التحقيق بانتهاكات الجنود البريطانيين في العراق.

وقال الغراوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية القاضية (بنسوادا) في (9/12/2020) قد اعلنت اغلاق التحقيق في الشكاوى المقدمة بشأن انتهاكات الجنود البريطانيين لحقوق الانسان في العراق المتمثلة (بالقتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاانسانية 2003 - 2008)".

وأضاف ان "موقع محكمة الجنايات الدولية قد نشر تحقيقا من (184) صفحة باللغة الانكليزية وملخص باللغة العربية من (13) صفحة استنتجت فيه تحقيقات المحكمة (الى وجود اساس معقول للإعتقاد بأن اشكالا مختلفة من الانتهاكات قام بها افراد من القوات المسلحة البريطانية ضد مدنيين عراقيين كانوا رهن الاحتجاز الا انها لاترقى أن تكون دليلا للإدانة امام المحكمة)".

وأوضح ان "التقرير قد تطرق الا انه لم يتم توجيه ايه تهم ضد اي جندي بريطاني (وهي نتيجة حرمت الضحايا من العدالة حسب وصف المحكمة)".

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