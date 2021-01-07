البرلمان يعقد جلسة خاصة بالموازنة السبت المقبل

2021/01/07 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس (07 كانون الثاني 2021)، عقد جلسة يوم السبت المقبل، لقراءة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي.

وذكرت الرئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب يعقد جلسته يوم السبت، وسيقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنة المالية 2021".

وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قد أعلن، الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، تمديد الفصل التشريعي البرلماني الحالي لمدة شهر واحد، وذلك بعد وصول مشروع قانون موازنة العام المقبل إلى البرلمان.

وقال الحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب يمدد فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد، وذلك لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة".

وأضاف، أن من ضمن المشاريع الواجب إكمالها، "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 الذي وصل اليوم إلى مجلس النواب".

بعد ذلك، قال النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئاسة المجلس واستناداً إلى المادة 58/ثانياً من الدستور العراقي أعلنت تمديد الفصل التشريعي الأول الحالي 30 يوماً اعتباراً من 3 كانون الثاني 2021 وحتى 3 شباط 2021، وذلك لإنجاز عدد من القوانين المهمة من بينها قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021".

وأشار إلى أن "الإجراءات التشريعية لإنجاز قانون الموازنة الاتحادية قد تستغرق من 20 - 30 يوماً، وأن المجلس سيبدأ بالقراءة الأولى لمشروع القانون مطلع شهر كانون الثاني المقبل".

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